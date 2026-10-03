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Царьград

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Премьер Чехии призвал направить 377 млрд евро на восстановление Украины

Премьер Чехии призвал направить 377 млрд евро на восстановление Украины

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш предложил направить 377 млрд евро, которые выделяются Украине, на её восстановление, подчеркивая, что основную прибыль от конфликта получают оружейные компании и банки.

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