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ВМС США получил автономный десантный корабль

ВМС США получил автономный десантный корабль

Компания Austal USA передала ВМС США 13-й экспедиционный скоростной транспортный корабль класса Spearhead Apalachicola Apalachicola, способный развивать скорость 45 узлов (83 км/ч) и перевозить роту морских пехотинцев, десантные лодки и вертолеты.

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