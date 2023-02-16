ВМС США получил автономный десантный корабль

Компания Austal USA передала ВМС США 13-й экспедиционный скоростной транспортный корабль класса Spearhead Apalachicola Apalachicola, способный развивать скорость 45 узлов (83 км/ч) и перевозить роту морских пехотинцев, десантные лодки и вертолеты.
Компания Austal USA передала ВМС США 13-й экспедиционный скоростной транспортный корабль класса Spearhead Apalachicola Apalachicola, способный развивать скорость 45 узлов (83 км/ч) и перевозить роту морских пехотинцев, десантные лодки и вертолеты.
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