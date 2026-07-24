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Поддельных банкнот в Свердловской области стало почти в три раза меньше

В первом полугодии 2026 года в банковской системе Свердловской области обнаружена 21 фальшивая купюра — почти в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (59 поддельных банкнот), сообщили в Банке России.

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