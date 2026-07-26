Эксперт объяснил, чем опасно для РФ сотрудничество США и Киева в сфере БПЛА Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что документ о крупнейшей сделке с США в сфере беспилотных систем.
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Эксперт объяснил, чем опасно для РФ сотрудничество США и Киева в сфере БПЛА Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что документ о крупнейшей сделке с США в сфере беспилотных систем.
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