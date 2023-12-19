Hill: Меркель может стать неформальным посредником по Украине

Профессор Школы международного образования в Вермонте Брюс Дэйтон заявил, что лучшим кандидатом для налаживания неформальных контактов с Россией по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине является бывший канцлер Германии Ангела Меркель.
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