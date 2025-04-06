В Конгрессе США захотели выдвинуть импичмент Трампу

В Конгрессе США захотели выдвинуть импичмент действующему президенту Дональду Трампу. Подачу соответствующего иска анонсировал член палаты представителей от демократической партии Эл Грин, его слова передает The Hill.
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