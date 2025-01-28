Полиция подвела итоги очередного масштабного рейда «Нетрезвый водитель». На минувших выходных за руль в состоянии опьянения сели более двух сотен петербуржцев.
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Полиция подвела итоги очередного масштабного рейда «Нетрезвый водитель». На минувших выходных за руль в состоянии опьянения сели более двух сотен петербуржцев.