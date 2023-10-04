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В России отмечают День работников уголовного розыска

В России отмечают День работников уголовного розыска

В России 5 октября отмечают не только День учителя, но и День работников уголовного розыска. История современного уголовного розыска началась 5 октября 1918 года, когда постановлением коллегии Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) РСФСР в составе Главного управления рабоче-крестьянской милиции учреждено Центральное управление уголовного розыска (Центророзыск) с подчиненными подразделениями на местах.

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Betahon
С Днем Уголовного розыска!
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