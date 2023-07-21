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Работа по оценке ущерба, нанесенного Украиной Крыму в результате водной блокады

Работа по оценке ущерба, нанесенного Украиной Крыму в результате водной блокады

Работа по оценке ущерба, нанесенного Украиной Крыму в результате водной блокады, продолжается. По инициативе Государственного Совета Республики Крым прошло совещание с представителями профильных крымских министерств и ведомств, предпринимателями.

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