Работа по оценке ущерба, нанесенного Украиной Крыму в результате водной блокады, продолжается. По инициативе Государственного Совета Республики Крым прошло совещание с представителями профильных крымских министерств и ведомств, предпринимателями.
Работа по оценке ущерба, нанесенного Украиной Крыму в результате водной блокады, продолжается. По инициативе Государственного Совета Республики Крым прошло совещание с представителями профильных крымских министерств и ведомств, предпринимателями.
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