Собянин: Инвесторы построят заводы по программе создания мест приложения труда

В Очаково-Матвеевском появится производственный комплекс На сегодняшний день мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о запуске строительства пяти новых сооружений в рамках программы по стимулированию создания рабочих мест.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии