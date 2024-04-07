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Родные отказались забирать сотни стариков из больницы в Петрозаводске

За прошлый год родственники отказались от 267 бабушек и дедушек, в этом году тоже есть отказники Родственники в прошлом году отказались забирать из Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи в Петрозаводске 267 бабушек и дедушек.

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