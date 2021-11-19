Пирвели: бывшего президента Грузии Саакашвили доставили в Горийский военный госпиталь

ТБИЛИСИ, 19 ноя - РИА Новости. Заключенного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в ночь на субботу доставили на реанимобиле в Горийский военный госпиталь, где он будет лечиться после длительной голодовки, сообщает телекомпания "Пирвели".