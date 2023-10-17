Шарий скорбит: «ВСУ ушли из Синьковки»

У укровермахта на левом берегу Оскола не осталось боеприпасов, а подвоз новых невозможен Александр Ситников Фото: Edgar GutiÃrrez/Keystone Press Agency/Global Look Press Экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолетов штурмовой авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы, вооружения и военной техники 95-й десантно-штурмовой бригады, 14-й, 32-й механизированных бригад и подразделений территориальной обороны в районах Синьковки, Ивановки, Леоновки и балки Ольвовский Яр.