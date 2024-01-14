Трудности Предсказамусов

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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
... А х-кто автор такого послания?  = Вы в приличном шалмане или х-где ?= ... И это в толковании о демократии ?  п= . По теме статьи и по эрудиции, предлагаю поискать в США коммунистичные ростки, что великодушно допускал КМ в обиходе, как переход к  социализму без революции.
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