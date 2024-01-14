Сложно. Сложно предсказывать поведение людей. Особенно когда они шибанутые на всю голову.Опять же, разные уровни мышления… вот смотритеВ США Демпартия пытается установить однопартийную систему, произвольно лишив мандатов около 120 конгрессменов от республиканцев и запретив им переизбрание.
Трудности Предсказамусов
Комментарии
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Сергей Дмитриев
... А х-кто автор такого послания? = Вы в приличном шалмане или х-где ?= ... И это в толковании о демократии ? п= . По теме статьи и по эрудиции, предлагаю поискать в США коммунистичные ростки, что великодушно допускал КМ в обиходе, как переход к социализму без революции.
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