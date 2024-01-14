Трудности Предсказамусов

Сергей Дмитриев

... А х-кто автор такого послания? = Вы в приличном шалмане или х-где ?= ... И это в толковании о демократии ? п= . По теме статьи и по эрудиции, предлагаю поискать в США коммунистичные ростки, что великодушно допускал КМ в обиходе, как переход к социализму без революции.