В Москве отменили «Открытое искусство — OpenArt»

Организаторы фестиваля «Открытое искусство — OpenArt» сообщили об отмене мероприятия. По их словам, в соцсетях были созданы фейковые страницы фестиваля, где публиковалась провокационная информация о «пропаганде ЛГБТ+».
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