Путин и Гутерреш обсудили организацию поездки миссии ООН в Еленовку

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерреш по телефону рассмотрели вопрос об организации миссии ООН в связи с украинским ударом по следственному изолятору в Еленовке, сообщает пресс-служба Кремля.