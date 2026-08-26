В ФРГ задержали украинца, устроившего тайник с оружием в лесополосе под Берлином Немецкие спецслужбы обнародовали новые данные по делу об .
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В ФРГ задержали украинца, устроившего тайник с оружием в лесополосе под Берлином Немецкие спецслужбы обнародовали новые данные по делу об .
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