WSJ сообщила об отказе ряда корпораций от контрактов Пентагона

Несколько американских военно-промышленных корпораций отказалось от контрактов с Пентагоном на разработку передовых систем вооружений для противодействия угрозам из-за рубежа вследствие возможных убытков.
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