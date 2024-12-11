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Уроки Фемиды.

Уроки Фемиды.

В 3 ´А´ классе прошел классный час, посвящённый уроку Фемиды ´ Правила моей жизни´ На мероприятии ребята не только познакомились с основными правами и свободами, изложенными в Конвенции о правах ребенка, но и постарались научиться применять их в жизни.

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