Уроки Фемиды.

В 3 ´А´ классе прошел классный час, посвящённый уроку Фемиды ´ Правила моей жизни´ На мероприятии ребята не только познакомились с основными правами и свободами, изложенными в Конвенции о правах ребенка, но и постарались научиться применять их в жизни.
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