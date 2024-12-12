´Голос молодежи´: РОО ´Белая Русь´ продолжает рассказывать о достижениях Беларуси.

На встрече, состоявшийся 7 декабря 2024 года в рамках проекта ´Президентская Республика: голос молодежи´ в технологическом колледже, председатель Ленинской районной организации Бобруйска РОО ´Белой Руси´ Ирина Русакович и аналитик БИСИ Александр Русакович провели открытый диалог с молодежью, обсуждая слагаемые жизни современного белоруса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии