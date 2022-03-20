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Минобороны России запустило исторический мультимедийный проект «Архивы помнят всё…»

Минобороны России запустило исторический мультимедийный проект «Архивы помнят всё…»

Минобороны России запустило новый историко-познавательный проект, посвященный самому страшному времени в истории Украины – геноциду украинского населения от рук националистов-бандеровцев в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период.

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