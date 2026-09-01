На Украине сообщили о новой услуге ТЦК стоимостью до 70 тысяч долларов

В украинских ТЦК появилась новая нелегальная услуга по переправке военнообязанных за границу. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец.
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