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США и Британия нанесли новые удары по йеменским провинциям Ходейда и Саада

США и Британия нанесли новые удары по йеменским провинциям Ходейда и Саада

В ночь на понедельник США и Великобритания снова атаковали объекты, контролируемые шиитским движением "Ансар Алла" (хуситы) на севере Йемена, совершив 15 ударов по провинциям Ходейда и Саада на западе и северо-западе страны.

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