День Победы-2025 в Новосибирске: на площади Ленина прошёл военный парад

В Новосибирске состоялся Парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Перед новосибирцами и гостями города в День Победы промаршировали более 2,5 тысяч участников, и прошла военная техника.
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