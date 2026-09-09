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SPLETNIK

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Надежда Оболенцева опубликовала редкое фото с мужем — миллиардером Евгением Швидлером

Надежда Оболенцева опубликовала редкое фото с мужем — миллиардером Евгением Швидлером

Надежда Оболенцева показала в инстаграме* редкое фото с супругом, миллиардером Евгением Швидлером. Предприниматель ведёт непубличный образ жизни и не любит появляться в кадре, поэтому на снимке запечатлена лишь его рука, которую 43-летняя светская львица целует.

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