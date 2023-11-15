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Нижегородская правда

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В Вачскую центральную районную больницу поступило новое медицинское оборудование

В Вачскую центральную районную больницу поступило новое медицинское оборудование

В центральную районную больницу Вачского муниципального округа поступило новое оборудование, закупленное по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение».

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