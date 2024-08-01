Со спортзалом и фитнес-центром. Элитный офисник хотят построить на Горе в Барнауле

Проект рассмотрели 1 августа Проект офисного центра в Барнауле на Змеиногорском тракте Элитное девятиэтажное административное здание с большим спортивным залом для игры в волейбол и баскетбол, а также фитнес-центром планируют построить в нагорной части Барнаула по адресу Змеиногорский тракт, 100а.
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