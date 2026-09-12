За год число регистраций новых машин в Петербурге упало на 10%

В Санкт-Петербурге снизилось число регистраций новых автомобилей. За год показатель просел на 10%. В августе текущего года в городе Петра на учет поставили более 6 тыс.
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