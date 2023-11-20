Аптеки в России стали отказываться от продажи психотропных препаратов

Русские аптеки стали постепенно отказываться от продажи сильнодействующих психотропных препаратов.РБК сообщило, что в списке таких лекарств находятся транквилизаторы, лекарства от эпилепсии и других тяжелых заболеваний.
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