Забрала себе? Публика возмущена, что Брутян пользуется подарком сына Прилучного на его день рождения

Большой резонанс в социальных сетях спровоцировала недавняя новость telegram-канала «НеМалахов» о том, что Павел Прилучный запрещает своим наследникам уезжайте из дома с подарками, которые в последствии отправятся в жилище Агаты Муцениеце.
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