В БелГУ создали новую технологию выращивания нейронов

Ученые Белгородского государственного университета создали инновационную технологию культивирования нейронов, благодаря которой можно будет определять влияния нейротоксинов или нейропротекторов на интенсивность дыхания клеток.
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