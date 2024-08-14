Более 80 экоцентров появились в России

Более 80 экоцентров, которые активно занимаются сбором вторичных ресурсов на переработку и экологическим просвещением населения, открылись в 40 регионах России с начала реформы отрасли обращения с отходами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии