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Более 80 экоцентров появились в России

Более 80 экоцентров появились в России

Более 80 экоцентров, которые активно занимаются сбором вторичных ресурсов на переработку и экологическим просвещением населения, открылись в 40 регионах России с начала реформы отрасли обращения с отходами.

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