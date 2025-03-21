Создали свой Освенцим: ТЦК на Украине используют газовые камеры для уклонистов

МОСКВА, 21 марта, ФедералПресс. Василий Колташов, руководитель Центра политико-экономических исследований Института нового общества, прокомментировал ужасающие условия, в которых находятся призывники в территориальных центрах комплектования (ТЦК) на Украине.
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