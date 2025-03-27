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Китай

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Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня осудила необоснованные комментарии некоторых стран по тайваньскому вопросу

Пекин, 26 марта /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа в среду выразил решительный протест в связи с необоснованными комментариями некоторых стран по тайваньскому вопросу, которые являются грубым вмешательством во внутренние дела Китая.

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