Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня осудила необоснованные комментарии некоторых стран по тайваньскому вопросу

Пекин, 26 марта /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа в среду выразил решительный протест в связи с необоснованными комментариями некоторых стран по тайваньскому вопросу, которые являются грубым вмешательством во внутренние дела Китая.