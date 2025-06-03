Царьград Коллаж Царьграда Дроны, атаковавшие русские аэродромы, собирали на окраине Челябинска.
Что скрывал высокий забор в Челябинске: Активист майдана с женой-стилистом организовали диверсию против ядерных ракетоносцев России
Комментарии
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Просто Галина
Сколько же у нас ещё живёт таких подонков,зачищать и зачищать придётся ещё долго.
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1 час.
Vladimir Lioubimcev
НАПУСТИЛИ полную Россию бандэровцев и другой нацистской дряни. Безответственность власти на границах Россию до добра НЕ ДОВЕДЕТ!!
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1 час.
валерия
В голове не укладывается! Как? Как такое возможно? Где наши хваленые спецслужбы? Это показатель их " профессионализма". А те работники этой промзоны? Почему они молчали о каких-то подозрительных действиях в цехах? А те, кто все это собирал, паковал, устанавливал? Их найдут, или опять "неизвестные герои" уйдут безымянными? Возможно ли было такое в начале сороковых годов, когда враг стоял у ворот страны? Да упаси Боже! Но тогда в стране была идеология! А сегодня ее признали ненужной и вот вам результат. Полная аморфность и отсутствие элементарного патриотизма у массы людей! ( я не говорю о наших солдатах на СВО!)
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16 мин.
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