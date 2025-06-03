Что скрывал высокий забор в Челябинске: Активист майдана с женой-стилистом организовали диверсию против ядерных ракетоносцев России

валерия

В голове не укладывается! Как? Как такое возможно? Где наши хваленые спецслужбы? Это показатель их " профессионализма". А те работники этой промзоны? Почему они молчали о каких-то подозрительных действиях в цехах? А те, кто все это собирал, паковал, устанавливал? Их найдут, или опять "неизвестные герои" уйдут безымянными? Возможно ли было такое в начале сороковых годов, когда враг стоял у ворот страны? Да упаси Боже! Но тогда в стране была идеология! А сегодня ее признали ненужной и вот вам результат. Полная аморфность и отсутствие элементарного патриотизма у массы людей! ( я не говорю о наших солдатах на СВО!)