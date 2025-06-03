ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Горыныч
    Не политик он, a xyecoc.«Понять, простить...
  • ninikooo Митусова
    Никаких извинений! Лишить статуса, уволить с « волчьим билетом» и со всем кишлаком родственников, сидящих на шее у ро...«Понять, простить...
  • валерия
    В голове не укладывается! Как? Как такое возможно? Где наши хваленые спецслужбы? Это показатель  их " профессионализм...Что скрывал высок...

Что скрывал высокий забор в Челябинске: Активист майдана с женой-стилистом организовали диверсию против ядерных ракетоносцев России

Что скрывал высокий забор в Челябинске: Активист майдана с женой-стилистом организовали диверсию против ядерных ракетоносцев России

Царьград Коллаж Царьграда Дроны, атаковавшие русские аэродромы, собирали на окраине Челябинска.

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Комментарии
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Просто Галина
Сколько же у нас ещё живёт таких подонков,зачищать и зачищать придётся ещё долго.
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1 час.
Vladimir Lioubimcev
НАПУСТИЛИ полную Россию бандэровцев и другой нацистской  дряни.  Безответственность власти на границах Россию  до  добра НЕ ДОВЕДЕТ!!
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1 час.
валерия
В голове не укладывается! Как? Как такое возможно? Где наши хваленые спецслужбы? Это показатель  их &quot; профессионализма&quot;.  А те работники этой  промзоны? Почему они молчали о каких-то подозрительных действиях в цехах? А те, кто  все это собирал,  паковал, устанавливал? Их найдут, или опять &quot;неизвестные герои&quot; уйдут  безымянными?  Возможно ли было такое  в начале сороковых годов, когда враг стоял у ворот страны? Да упаси Боже! Но тогда  в стране была идеология! А сегодня ее признали ненужной и вот вам результат. Полная аморфность и отсутствие элементарного патриотизма у массы людей! ( я не говорю о наших солдатах на СВО!)
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16 мин.
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