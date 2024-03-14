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Мистификация года от Пригожина? В Сети активно воскрешают главу "Вагнера"

Мистификация года от Пригожина? В Сети активно воскрешают главу "Вагнера"

Русские уверены, что гроза боевиков Зеленского – Евгений Пригожин – жив и здоров.По официальной версии, основатель и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин погиб 23 августа 2023 года при крушении самолёта в Тверской области.

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