В начале недели в Калининградской области ожидается спокойная и теплая погода

Во вторник, 5 ноября, жителей Калининградской области ждут солнечные дни без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в городе достигнет +10°C.
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