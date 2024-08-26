В Петербурге в комнату должника из общего коридора коммуналки перенесли пять покрышек

Этого добилась семейная пара, проживающая в другой комнате Пять автомобильных шин, хранящиеся в общем коридоре коммунальной квартиры, стали предметом спора соседей, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.