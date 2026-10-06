Двойные фамилии в России: почему при Сталине их стало опасно носить

Двойная фамилия в России почти никогда не была просто фамилией. Римский-Корсаков, Голенищев-Кутузов, Муравьёв-Апостол, Воронцов-Дашков — за каждым дефисом стоял либо высочайший указ, либо слияние двух дворянских родов, либо наследство угасшей линии.