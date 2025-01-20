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Россиян предостерегли от рефинансирования ипотеки в одном случае

Россиян предостерегли от рефинансирования ипотеки в одном случае

Рефинансировать ипотеку после того, как погашено более половины кредита, не стоит. Такой совет россиянам дал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, передает «Газета.

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