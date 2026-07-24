«Британские ученые» и русский след: кто учит Лондон понимать врага?

«Британия рискует потерять языковые навыки, необходимые для понимания своих врагов». Под таким заголовком The Times, ссылаясь на британских ученых, бьет в колокола в связи с тем, что Минобороны не заложило средства на изучение «вражеских» языков – в первую очередь, русского.