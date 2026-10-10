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«Я чуть не ушёл из Формулы 1». Большое интервью Макса Ферстаппена

«Я чуть не ушёл из Формулы 1». Большое интервью Макса Ферстаппена

Getty Images / Red Bull Content PoolМакс Ферстаппен признался, что в начале сезона-2026 всерьёз задумывался о завершении карьеры в Формуле 1.

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