НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Манчини о сборной: «Италия должна выходить на ЧМ, тогда она становится опасной. Все считали нас 7-8-й командой Европы, но мы установили рекорд по количеству побед, побитый Испанией»

Роберто Манчини высказался о восприятии сборной Италии . Итальянец вернулся на пост главного тренера национальной сборной, который ранее занимал с 2018 по 2023 год.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии