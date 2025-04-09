В прошлом году объём экспорта iPhone из Индии вырос на 54 % до $17 млрд

В прошлом году объём экспорта iPhone из Индии вырос на 54 % до $17 млрдВ контексте предлагаемого перекоса импортных пошлин на поставки в США товаров из Китая и Индии соответственно, интерес США к укреплению торгового сотрудничества с последней из стран заметно вырос.