В прошлом году объём экспорта iPhone из Индии вырос на 54 % до $17 млрд

В прошлом году объём экспорта iPhone из Индии вырос на 54 % до $17 млрдВ контексте предлагаемого перекоса импортных пошлин на поставки в США товаров из Китая и Индии соответственно, интерес США к укреплению торгового сотрудничества с последней из стран заметно вырос.
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