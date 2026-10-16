Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с заявлением на конференции ОДКБ, СНГ и ШОС, посвященной безопасности в Центральной Азии и Афганистане, отметив стремление Североатлантического альянса навязывать свои условия в азиатском регионе.
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