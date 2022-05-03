Лавров заявил, что Россия не позволит Западу воровать свои деньги, вырученные за экспорт нефти и газа Евгения ГУСЕВА Россия не намерена терпеть воровские привычки стран Запада и не позволит воровать свои деньги, вырученные за экспорт нефти и газа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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