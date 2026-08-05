На юге ухудшается логистика ВС РФ, но надо потерпеть? С приходом Драпатого на пост главкома, а также с поражением в Константиновке, Лимане, а теперь уже, похоже, и под Добропольем,.
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На юге ухудшается логистика ВС РФ, но надо потерпеть? С приходом Драпатого на пост главкома, а также с поражением в Константиновке, Лимане, а теперь уже, похоже, и под Добропольем,.
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