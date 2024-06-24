Россияне торопятся оформить льготную ипотеку, что будут делать банки. Обзор Банки.ру

Россияне пытаются успеть оформить льготную ипотеку до ее окончания, рассказывают «Ведомости». С 1 по 20 июня банки получили 120 010 заявок, что на 32,6% больше, чем за аналогичный период в мае, когда было подано 90 512 заявок.