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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кевин Лав хотел бы воссоединиться с Леброном Джеймсом в «Филадельфии»

Как сообщает журналист Дэйв Макменамин, агент форварда Кевина Лава поддерживает связь с руководством «Филадельфии» с тех пор, как Леброн Джеймс выбрал эту команду.

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