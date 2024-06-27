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Военные действия на украинском фронте: Армия России давит контратаки ВСУ под Харьковом, Киев формирует отряды смертников из студентов и полицейских

Военные действия на украинском фронте: Армия России давит контратаки ВСУ под Харьковом, Киев формирует отряды смертников из студентов и полицейских

Военные действия на украинском фронте: Армия России давит контратаки ВСУ под Харьковом, Киев формирует отряды смертников из студентов и полицейских Ольга ВайленкоСитуация на украинском фронте продолжает оставаться крайне напряжённой.

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